Çifteler Belediyesi, Sakaryabaşı Ana Gölet içerisinde yaz sezonu ara temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Ülke geneli ve dünyada yaşanılan kuraklık, ilçede tarım faaliyeti gösteren çiftçilerin derin kuyu sulamalarının gün geçtikçe artmasından kaynaklı olarak Sakaryabaşı’nda da yüksek oranda suların çekilmesine sebep oldu. Bunun sonucu nehrin üzerinde kötü görüntüye sebep olan yosun ve kamışları Çifteler Belediyesi Zabıta Amirliği, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Garaj Amirliği ekipleri yaz sezonu içerisinde ana gölette ara temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Kadir Bıyık; “Çiftelerli hemşehrilerimizin en büyük geçim kaynağı tarımdır. Sakaryabaşından arazilerine çekilen suyun azalması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve derin kuyuların olması sebebiyle sularımızda azalma olmuş ve çekilmiştir. İlçemize gelen misafirlerin hoşça vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla ilçemizin göz bebeği olan Sakaryabaşı ana gölette ara temizlik çalışması gerçekleştirmekteyiz. Kısa sürede tamamlanacak olan temizlik çalışmasının ardından Sakaryabaşımız misafirlerimize görsel şölen sunmaya devam edecektir” dedi.