Muğla Antalya Karayolu üzerindeki Sakar mevkiinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Muğla-Antalya Karayolu üzeri Sakar mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinde seyir halinde olan İ.Ç. idaresindeki 09 AEK 618 plaka motosikletin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Savrulan motosiklet üzerinden düşen motosiklet sürücüsü İ.Ç. (27), kazada ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.