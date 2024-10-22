Erzincan-Sivas kara yolu üzerinde bulunan 2160 rakımlı Sakaltutan ve 2190 rakımlı Kızıldağ Geçitlerinde aralıklı etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkisini aralıklı sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde buzlanmaya sebep oldu. Tipi ve buzlanmaya nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemekte zorlandığı geçitlerde, can ve mal kaybı yaşanmaması amacıyla trafik ekipleri tedbir aldı.

Karayolları ekiplerinin güzergahta karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı.