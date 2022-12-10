Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Sakalıkesik köyünde bulunan Köy Yaşam Merkezi kadınların ekonomi kapısı oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açılışı gerçekleştirilen yaptığı Köy Yaşam Merkezi’ne kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Sakalıkesik köyünde bulunan Köy Yaşam Merkezi kadınların ekonomi kapısı oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açılışı gerçekleştirilen yaptığı Köy Yaşam Merkezi’ne kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Sakalıkesik köy okulu yeniden açılarak köy yaşam merkezine dönüştürüldü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla açılışı yapılan Sakalıkesik Köy Yaşam Merkezi’nde kadınlar için el sanatları, nakış ve tuhafiye kursları düzenleniyor. Köyde durumların kısıtlı olmasından dolayı sosyal aktiviteleri olmayan kadınlar, kurslara katılarak hem eğleniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Sakalıkesik Köy Yaşam Merkezi’nde 30 kursiyer kendi evlerinde olan kumaşları burada geri dönüşümle ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıyorlar.

Sakalıkesik Köy Yaşam Merkezi’nde yaklaşık 30 kursiyerle çalışmalar yaptıklarını kaydeden usta öğretici Leyla Durukan, “Buraya gelen kızlar kendi çeyizlerini yapıyorlar, yaptıkları ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Evdeki olan kumaşları da bura da değerlendiriyorlar. Yıllardır kurs açılmamıştı, Milli Eğitim Bakanımızın desteğiyle açılan bu kursa ilgi büyük. Kadınlarımız çok memnun, bazılarının eşleri şehir merkezine gitmeye izin vermiyorlar. Burada çalışmaları çok hoş” dedi.

Aziziye Halk Eğitim Müdürü Abdullah Harun Ilıcalı, “Köy Yaşam Merkezi’nde sadece kadınlara değil çocuklara ve erkeklere yönelik de kurslarımız var. Kadınlara yönelik el sanatları, nakış ve tuhafiye kurslarımız var. Yan tarafta da anaokulu var, çocuklar gelip burada eğitim alabiliyor. Kadınlar kendi ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıyorlar, ilgi çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Kursta çok eğlendiğini belirten Hatice Karadağ, “3 aydır bu kursa geliyorum. Hem aileme hem de kendime katkım çok oldu. Kurstan önce sosyal aktivitem yoktu. Kursta çok eğleniyoruz, her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz” diye konuştu.

Kurs için her gün 30 kilometre yol geldiğini ifade eden Öznur Keskin “Haydari köyünden geliyorum. Bu kursa gelebilmek için dayımlarda kalıyorum. Kursla aramızda bir köy var. Bohça, runner, sofra takımı yapıyorum. Hiçbir aktivitem yoktu köyde üniversiteye hazırlanıyordum ama bu kurs sayesinde bir aktivitem oldu” şeklinde konuştu.