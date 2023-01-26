Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlar Mudurnu’da bulunan tarihi Yıldırım Bayezid Camii’ni doldurdu. Programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlara özenle saklanan Sakal-ı Şerif gösterildi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in sakalını (Sakal-ı Şerifi) yakından görme imkanı bulan vatandaşlar, tekbir ve salavat getirdi. Sakal-ı Şerif, tekrar kutusuna özenle konularak kaldırıldı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Regaip Kandili’nde tarihi Yıldırım Bayezid Camii’ne gelen vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’i görebilmek için sıraya girdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.