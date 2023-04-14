Edirne Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri tarafından Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi ve sellem) Sakal-ı Şerif’inin saklanması için Edirnekari sanatı ile yapılan ’muhafaza kutusu’ Eski Cami’de düzenlenen programla teslim edildi.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri tarafından Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi ve sellem) Sakal-ı Şerif’inin saklanması için Edirnekari sanatı ile yapılan ’muhafaza kutusu’ yapıldı. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi ve sellem) Sakal-ı Şerif’i, dualarla işlenen kutuya yerleştirildi. Sakal-ı Şerif’i görmeye gelen ziyaretçiler, Eski Cami’de yoğunluk oluşturdu.

Özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, düzenlenen program vesilesiyle vatandaşların ziyaretine sunuldu. Sakal-ı Şerif’e gösterilen yoğun ilgi sebebiyle ziyaretçiler uzun kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Sevgili Peygamberimizin Sakal-ı Şerif’inin saklanması için muhafaza kutusu yapıldığını söyleyen Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerif’inin muhafaza kutusunun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Sakalı Şerif’in 17 Nisan Pazartesi idrak edilecek olan Kadir Gecesi’nde ziyarete açılacağını söyledi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgisi üzerine konuşan Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, "Biz göremiyoruz" diyenlere "İnşallah Kadir Gecesi’nde açacağız. Ona dokunmak ya da ona yakın olmak aslında Peygamber Efendimizin emirlerine, tavsiyelerine uymaktan daha değerli değildir. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Ama Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif’i bizlere emanettir" dedi.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Edirnekari Sanatı Usta Öğreticisi Buse Kaçar, böyle anlamlı ve manevi değeri yüksek bir şeyi çok gurur duyarak yaptığını ve duygulandığını söyledi.

Salavat eşliğinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, bundan böyle Edirnekari sanatı ile yapılan muhafaza kutusunda saklanacak.

Düzenlenen teslim törenine; Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ın eşi Dilek Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Eski Cami İmamı Hasan Cerrah, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hakan Çiçek ve usta öğreticiler katıldı.