Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Tim Komutanlığı, zorlu kış şartlarında görev bilinciyle buz tutmuş Tekederesi Göleti’nde dalış eğitimi gerçekleştirdi.

Hava sıcaklığının zaman zaman -30 dereceyi geçtiği Erzurum’da, jandarma ekipleri ortaya çıkabilecek bir afet ya da kaza durumunda hazır olmak için zaman zaman eğitimlerle birlikte tatbikatlarda yapıyor. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı SAK Tim Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yakutiye İlçesi Konaklı bölgesinde bulunan Tekederesi Göleti’nin tamamen buz tutan yüzeyinde önce hızarla dalgıçların girebileceği yer açtı. Daha sonra dalgıçlar tüple açılan yerden buz gibi gölete girdi.