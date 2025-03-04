Trabzon Uzungöl'de Jandarma Komutanlığı'na bağlı SAK Timi, "İrtifa, Buz Altı ve Soğuk Su Dalışı" gerçekleştirdi.TRABZON (İGFA) - Trabzon İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli SAK Timimiz; Uzungöl’de, “İrtifa, Buz Altı ve Soğuk Su Dalışı” gerçekleştirdi.

Söz konusu dalışa ilişkin görüntüler komutanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli SAK Timimiz; Uzungöl’de, “İrtifa, Buz Altı ve Soğuk Su Dalışı” gerçekleştirdi. pic.twitter.com/pefhUi2q3k— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 4, 2025