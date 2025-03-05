Sincan Belediyesi arama kurtarma ekibi oluşturdu. Afet İşleri Müdürlüğüne bağlı Sincan Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, AFAD’dan aldıkları eğitim sonrası görevlerine başlayacak.

Sincan Belediyesi, muhtemel bir afet durumunda vatandaşın ihtiyacına yerinde ve anında müdahale edilebilmesi için Afet İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde profesyonel bir ekip oluşturdu. AFAD uzmanlarından eğitim alan Sincan Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, hem teorik hem de pratik eğitim sürecinden geçti. 29 kişiden oluşan SAK, önce Afet Farkındalık Eğitmenlik eğitimi alarak, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlarla ilgili farkındalık ve bilgi sahibi oldu. Ardından AFAD eğitmenlerinin düzenlediği enkazda arama kurtarma saha eğitimleri alan SAK ekipleri, tatbikatla teorik bilgileri pratiğe döktü. Eğitimleri devam eden ekipler, süreç sonunda tam donanımlı ve bilgi sahibi birer arama kurtarma personeli olarak Sincanlı vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Başta deprem ve yangın olmak üzere doğal afetlere karşı mücadele edecek olan Sincan Arama Kurtarma Ekibimiz gerekli eğitimleri alarak görevlerine başlayacaklar. ‘Afetlere karşı bilinçlen, tedbir al, hayatta kal’ düsturuyla harekete geçerek böyle bir ekip kurduk. Olay anında hızlı ve bilinçli müdahale için hazır bulunacak Sincan Arama Kurtarma ekibimiz, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için hizmet verecek" dedi.