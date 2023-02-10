Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından tüm Türkiye afet bölgesi için tek yürek oldu. Deprem haberinin duyulmasıyla bölgeye hareket eden Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) de, arama kurtarma çalışmalarına yoğun destek veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından tüm Türkiye afet bölgesi için tek yürek oldu. Deprem haberinin duyulmasıyla bölgeye hareket eden Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) de, arama kurtarma çalışmalarına yoğun destek veriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve yüzyılın en büyükleri olarak tanımlanan depremlerin ardından tüm Türkiye, afetzedelere yardım için seferber oldu. Yurdun dört bir yanından bölgeye intikal eden arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için canla başla çalışmaya devam ediyor. Depremin üzerinden saatler geçse de enkazdan sağ kurtarılan depremzedeler, yakınlarını bekleyenlere ve tüm Türkiye’ye umut olmaya devam ediyor. SAK-E ekibi de bölgedeki yaraları sarmak için harekete geçti. Arama kurtarma ekipleri, birkaç saat içinde uçakla afet bölgesine intikal etti. Adıyaman’da AFAD ile koordineli bir şekilde çalışan SAK-E, çöken binalardaki arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Zamanla yarışan ekipler, depremden günler sonra 5 katlı Kanarya Apartmanı’nda 53 yaşındaki Nergis Gümüş ve 17 yaşındaki kızı Meryem Gümüş’ün yaşadığını belirledi. Enkaz altında kalan anne ve kızı, AFAD, UMKE, Jandarma Özel Harekat ve Sultangazi Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Bir kurtarış haberi de 105’inci saatte geldi. Depremin 5. gününde SAK-E ekipleri enkaz altından bir bebeği sağ olarak kurtardı. Ekipler bebeği ambulansa koyarken çevredeki vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

SAK-E ekipleri enkazdan kurtarma çalışmalarının yanı sıra gerekli yaşam malzemelerinin vatandaşlara ulaştırılmasında da destek oluyor. Titizlikle çalışan ekipler, hava yolu ve karayolu ile gelen binlerce yardım malzemesini ilçelerdeki depremzedelere ulaştırıyor. Sultangazi Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı da deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarında görev alıyor.

2019 yılında kurulan SAK-E, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen sel, yangın gibi afetlerin yanı sıra 30 Ekim 2020 günü İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde de arama kurtarma çalışmalarına katılmış, depremzedelere yardım eli uzatmıştı.