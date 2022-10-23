SAMSUN (İHA) – Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, son dakikada gelen golle aldıkları puanın sevindirici olduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) – Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, son dakikada gelen golle aldıkları puanın sevindirici olduğunu söyledi.

Boluspor, Samsunspor deplasmanında son dakikada bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Karafırtınalar, maç sonu basın toplantısında mücadeleye son ana kadar bırakmadıklarını ifade ederek açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Edirnespor: 0 TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Edirnespor: 0

“Uzatmalarda gelen golle alınan puan bizim adımıza çok sevindirici”

Son dakikada attıkları golle Bolu’ya puanla döndüklerine dikkat çeken Sait Karafırtınalar, “Oyuncularımı kutluyorum ve gurur duyuyorum. 1 puanı son dakikalarda aldık. Onlar maçın başında biz sonunda gol attık. İlk 20 dakikada Samsunspor etkiliydi, sonrasında oyun kontrolünü sağladık. 2 kere geri düştük ve oyunun 80 dakikasını mağlup oynadık. Bu sahada uzun süre mağlup oynamak ve eşitliği yakalamak çok zordu. Uzatmalarda gelen golle alınan puan bizim adımıza çok sevindirici” dedi.