Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Gençlerbirliği maçının ardından, mağlubiyetin en önemli sebeplerinden birisinin orta sahadaki oyuncu eksikliği olduğunu söyledi.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Gençlerbirliği maçının ardından, mağlubiyetin en önemli sebeplerinden birisinin orta sahadaki oyuncu eksikliği olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Boluspor’u 5-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Farklı bir mağlubiyetle ayrıldık. Üzgünüz. Maça da iyi başlamıştık. Maçın başında topun kontrolü bizdeydi. Futbolda orta sahaların önemi bir kez daha ortaya çıktı bugün. 4 eksik oyuncumuzdan 2’si cezalı, 2’si de sakattı. Bunların 3’ü orta saha oyuncumuzdu. Orta sahayı tutamadık. Mağlup olduk. İlk 6-7. sıraya yerleşmek için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Ger düştüğümüz 3 maçta daha önce geriden gelebilmiştik. Kırılgan bir takımda değiliz. 3-0 geriden gelmek kolay değildi. Daha çok maç var, umarım en kısa sürede telafi ederiz.”