TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Uşak Spor ile oynayacakları müsabaka öncesi konuşan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Taraftar gol isteyecek, 3 puan isteyecek, şampiyon olmak isteyecek. Bunları istemezse zaten problem var" dedi.

Bucaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, takımın mevcut durumu ve ligdeki konumlarıyla alakalı açıklamalarda bulundu. İstatistiklerde çok iyi olduklarını gösteren verilerin bulunduğunu dile getiren Karafırtınalar, “Top oynayan biziz, oyunun hakimiyeti bizde ve gol pozisyonu da üreten biziz. Oynadığımız oyundan ve sahada ortaya koyduğumuz karakterden memnunum. Oyuncularımız şampiyon olma adayı bir takım gibi oynuyor. Biz şampiyon olacağız. Zaman zaman zorluklar yaşayacağız. Bu sadece ufak bir sekte. İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Kayıtsız şartsız, sorgusuz sualsiz bizi destekleyen Bucaspor taraftarına da selam olsun” şeklinde konuştu.

"Hedefe ulaşan taraf olacağız"

“Vazgeçmeyeceğiz, önümüzde daha oynanmamış 10 hafta var” diyen Karafırtınalar, “Taraftar gol isteyecek, 3 puan isteyecek, şampiyon olmak isteyecek. Bunları istemezse zaten problem var. Şampiyon olan takımlara baktığımızda böyle takılmalar olabiliyor. Özellikle iç saha maçlarında gelen rakipler tamamen savunma odaklı olduğu için böyle oyunlar ortaya çıkabiliyor. Biz oyunumuzu geliştirmek için bir adım daha attık. İnşallah sezon sonunda hedefe ulaşan taraf olacağız” ifadelerini kullandı.

"Ligin üstünde futbol oynuyoruz"

Futbolu geliştirmek adına futbolcuların oyunu oynamaya yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Teknik Direktör Karafırtınalar, “Belki farkındayız ya da değiliz ama ligin üstünde futbol oynuyoruz. Herkes bizi birbirine anlatıyor ve korkutuyor. Bundan dolayı rakipler yaptıkları savunmanın iki katını yapıyor. Bunları zaten öngörüyorduk. Sezon boyunca içerde, dışarda her yerde bu olacak. Şampiyon olan takımlara baktığınızda puan kayıplarını iç sahada yaşamışlar. Çünkü deplasmana gelen takımları açmak daha zor oluyor. Bekler orta sahayı geçmiyor, stoperler oyun kurmuyor, orta saha oyuncuları merkezi boş bırakmıyor. Onların stratejisi, bir şey diyemeyiz ama futbolu geliştirmek adına biraz daha oyunu oynamaya yönlendirmemiz lazım” diye konuştu.

"Üretmeye devam edeceğiz"

Kalan haftalarla ilgili de değerlendirme yapan Sait Karafırtınalar, “Biz pozisyon üretmeye devam edeceğiz. Her maçta 3 puana talibiz. 3 puanı almak için nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynayacağız. Oyunu çirkinleştirmeden, durdurmadan, devamlı oynayarak, gol atıp maç kazanmaya çalışan Bucaspor olacak sahada. Bucaspor gibi büyük camialarda bir felsefe inşa etmek çok zor. Sabır yok. Herkes hemen bir şeyler olsun ve şampiyonluk gelsin istiyor. Kolay bir iş değil. Şunu da söyleyeyim; Bucaspor bu kimliği edindikten sonra insanlar bizi izlemekten çok daha fazla keyif alacaklar. Oynanan maçlarda pozisyon üretmeden galip gelseydik ben tatmin olmazdım. Çünkü biz uzun vadede şampiyon olmalıyız. Şampiyonluğa götürecek oyunu oynamak zorundayız. Savunma yapıp kontra atağa bağlarsak işimiz tesadüflere kalır. Biz üreten taraf olmaya devam edeceğiz, bedeli ne olursa olsun. Başkanımız Cihan Aktaş’ın elini hep arkamızda hissediyoruz. Onun da bizler gibi tek bir hedefi var. Bucaspor’u hak ettiği yere taşımak. Çok güçlü bir takımız. Oyuncularımızla aramızdaki iletişim çok kuvvetli. Birlikte oynamayı, oyun disiplininden kopmamayı öğretmeye çalışıyoruz ki bunu çok iyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu ligde ses getirmek istiyoruz. Çok düzgün ve karakterli oyuncular var kadromuzda. İnşallah sezon sonunda istediğimiz yerde bitiririz” açıklamasında bulundu.