Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve bu yıl ana teması "Deniz" olan 5. Ulusal Sait Faik Hikaye Yarışması için başvurular 16 Şubat Pazar günü sona eriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün ortaklığında düzenlenen "5. Ulusal Sait Faik Hikaye Yarışması" başvuruları 16 Şubat Pazar günü sona eriyor. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın hatırasını, yeteneğini ve sanatını gelecek nesillere aktarmak ve hikayeciliği teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın ana teması ise sanatçının romanlarında sık sık işlediği "Deniz" konusu olacak. Yarışmaya katılmak isteyenler, www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden başvurularını yapıyor. 15 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık olan yarışmaya her katılımcı yalnızca bir hikâye ile katılabiliyor. Yarışmada daha önce yayımlanmış, başka bir yarışmaya katılmış veya ödül almış hikâyeler kabul edilmiyor. 16 Şubat Pazar günü başvuruların tamamlanmasının ardından, 16 Şubat- 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında seçici kurul değerlendirmelerini yapacak. Sonuçlar 5 Mayıs’ta açıklanacak ve ödül töreni 9 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarışma sonuçları aynı zamanda www.sakarya.bel.tr adresinden de duyurulacak.