Karakoç için öğle namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Karakoç’un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mağdur olan gazetecinin imdadına ekipler koştu, gerçek sonra ortaya çıktı

Mağdur olan gazetecinin imdadına ekipler koştu, gerçek sonra ortaya çıktı

Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Abdürrahim, Bahaddin ve Ertuğrul Karakoç’un kardeşleri Mehmet Nafiz Karakoç 81 yaşında dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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