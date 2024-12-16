Eskişehir’de, doğumunun 100’üncü yılında ’Şair ve Yazar Ali Tude’yi Anma Paneli’ Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Nasrettin Hoca Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmaları Anadolu Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burhan Sayılır, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Uzm. Ecz. Cavid Aydın, TÜRKSOY Türk Dilli Topluluklarla İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Cavid Mövsümlü tarafından yapıldı. Programda, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, Şair ve Yazar Sayman Aruz ile Ali Tude’nin oğlu Natiq Cavazade, Ali Tude’nin edebi yönünü ve hayatını anlatmak üzere konuşma yaptı. Gerçekleştirilen panel programı, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

"Yazar ve şairlerin bilinçlenmemiz noktasında büyük faydaları var"

Anadolu Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burhan Sayılır, panelin açılığında, "Bugün burada Ali Tude’yi ve şiirlerini anmak üzere toplandık. Geçmişte yaşanan acıların gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Bu noktada acı hayatın içinden gelen yazar ve şairlerin bizi yeni acılar yaşamamamız adına bilinçlendirme noktasında çok büyük faydaları var. Dolayısıyla bu etkinliğin de buna hizmet etmesini diliyorum" dedi.

"Böyle etkinlikleri oldukça önemli buluyoruz"

Toplum için önemli isimleri anma etkinliklerinin önemini vurgulayan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Uzm. Ecz. Cavid Aydın, "Ne yazık ki Ali Tude gibi Türk dünyasına ışık tutan önemli şahsiyetleri tanıyamıyoruz, tanıtamıyoruz ve gelecek nesillere aktaramıyoruz. Biz Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak bu amaçla faaliyet yürütüyoruz ve bu anlamda da böyle etkinlikleri oldukça önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.

"Hiç yorulmadan Türk dünyası adına çalışmamız şarttır"

TÜRKSOY Türk Dilli Topluluklarla İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Cavid Mövsümlü ise, şunları söyledi:

"Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk dünyasının ilk uluslararası teşkilatıdır ve 1993 yılından beri faaliyet göstermektedir. Türk kültürünü, tarihini, dilini, geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak misyonunu edinmiştir. Bu çerçevede, hiç yorulmadan Türk dünyası adına çalışmamız şarttır.”

Panele Anadolu Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burhan Sayılır, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Uzm. Ecz. Cavid Aydın ve TÜRKSOY Türk Dilli Topluluklarla İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Cavid Mövsümlü başta olmak üzere yoğun katılım sağlandı.