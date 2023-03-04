Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesindeki kültürel programlar devam ediyor. Haftanın konuğu olan Şair Mehmet Cihat Üstün, “Şiir şuurun yansımasıdır” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesindeki kültürel programlar devam ediyor. Haftanın konuğu olan Şair Mehmet Cihat Üstün, “Şiir şuurun yansımasıdır” dedi.

Üstün şiiri tarif ederken ‘şiir, şair ve şuur’ kelimelerinin aynı kökten geldiğini belirterek, “Şiir şairin şuur altındakinin kâğıda dökülmüş halidir. Şiirinden şairin şuur altını okumak mümkündür. Bütün şairler şiirlerinde düşüncelerini yansıtırlar. İyi ve güzel düşünen şairler iyi şeyler yazarlar” şeklinde konuştu.

Kendi yazdığı şiirlerden örnekler veren Doç. Dr. Mehmet Cihat Üstün şiirlerinin yazılış hikayelerini anlatarak müzik eşliğinde şiirlerini seslendirdi.

Şair Üstün aşk şiirlerinin iki adresinin bulunduğunu, tekâmül etmiş olan aşkın ilahi aşk olduğunu, maddi aşkın ise genellikle hanımlar için yazılmış şiirler olduğunu belirterek, nihai aşkın Allah ve Peygamber aşkı olduğunu söyledi. Diğer aşkların kavuşmalarla birlikte sönük bir hal aldığını belirtti.

Yaklaşık 1,5 saat süren şiir dinletisinde Şair Doç. Dr. Mehmet Cihat Üstün 15 adet şiirini seslendirdi.

Program sonrasında Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir ve Doç. Dr. Hüsrev Akın, Üstün’e katkıları sebebiyle bir teşekkür belgesi verdi.