Erzincan Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Zirve Buluşmaları" programının konuğu Şair Serdar Tuncer oldu.

Erzincan Valiliği himayesinde, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Sohbet havasında geçen etkinlikte Serdar Tuncer dinleyenlerini kimi zaman güldürdü, kimi zaman düşündürdü, kimi zaman ise hüzünlendirdi.

Serdar Tuncer sahnedeki konuşmasında, "Sevmek sevdiğine benzemektir. Kuru kuruya ’ben filancayı seviyorum’ demek olmazmış. Sevdiğinin ahlakı ile ahlaklanabiliyorsan onu seviyorsundur.” dedi.