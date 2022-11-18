Türk edebiyatının önemli şairlerinden, ‘Diriliş Şairi’ lakaplı Sezai Karakoç ölümünün 1. yıl dönümünde Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sezai Karakoç Sempozyumu’ ile anıldı. Akademisyen, yazar ve şairlerin konuşmacı olduğu sempozyumda Karakoç’un şiirleri, şairliği ve düşünce dünyası ele alındı.

Türk edebiyatının önemli şairlerinden, ‘Diriliş Şairi’ lakaplı Sezai Karakoç ölümünün 1. yıl dönümünde Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sezai Karakoç Sempozyumu’ ile anıldı. Akademisyen, yazar ve şairlerin konuşmacı olduğu sempozyumda Karakoç’un şiirleri, şairliği ve düşünce dünyası ele alındı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen ve akademisyen, yazar ve şairlerin katılımı eşliğinde iki gün sürecek olan Sezai Karakoç Sempozyumu’nun ilk gün oturumu gerçekleşti. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma eski Çevre ve Şehir Bakanı İdris Güllüce, eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Besli, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve vatandaşlar katıldı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Turan Karataş’ın yaptığı sempozyumda Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Doç. Dr. Mehmet Bedri Mermutlu, Dr. Alim Kahraman olmak üzere birçok konuşmacı katıldı. Sempozyumun ilk oturumunda Sezai Karakoç’un şairliği, şiirleri, düşünce dünyası ve Diriliş Şairi ile olan hatıralar katılımcılar tarafından ele alındı.

Düşünce dünyasının önemli isimleri için sempozyumlar yapıldığı söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde üstat Sezai Karakoç’u 1. sene-i devriyesinde bir sempozyumla yad ediyoruz. Ben buraya değer veren, konuşmalarıyla, yazılarıyla düşünceleriyle buraya katkı sağlayan kültür sanat dünyamızın değerli isimlerine, hocalarına teşekkür ediyorum” dedi.