Söz yazarı ve Şair İlker Görgülü, geçtiğimiz 2 yıl boyunca üzerinde çalıştığı 15 yeni şarkı sözünün tamamladığı, son rötuşların yapıldığı sözlerin 1 ay içerisinde hazır olacağının müjdesini verdi.

Söz yazarı ve Şair İlker Görgülü, geçtiğimiz 2 yıl boyunca üzerinde çalıştığı 15 yeni şarkı sözünün tamamladığı, son rötuşların yapıldığı sözlerin 1 ay içerisinde hazır olacağının müjdesini verdi.

Şair Görgülü, yaklaşık 2 yıllık sıkı çalışmanın ürünü olan 15 yeni eserin Kasım ayında beste için hazır hale geleceğini kaydetti. Herkesin merakla beklediği şarkı sözlerinin ses getireceğini belirten Görgülü’nün kapısını ise birçok sanatçının aşındırdığı öğrenildi. Eserlerini hangi sanatçılara vereceği konusunda Görgülü’nün kararını verdiği belirtilirken, başarılı şairin yeni eserlerinden okuma şansı bulamayan sanatçıların araya Görgülü’nün yakın arkadaşlarını araya sokmaya çalıştıkları kaydedildi. Sosyal destek projelerine verdiği desteklerle de bilinen Görgülü’nün 15 yeni şarkı için elde edeceği gelirin ise 22 milyon TL olduğu konuşuluyor.

Yaptığı eserlere yoğun ilgi gösterilen söz yazarı ve şair İlker Görgülü, 2023 yılı için hayata geçirmeyi planladıkları yeni projesinden de bahsetti. Yeni bir oluşuma gideceklerini belirten Görgülü, ‘Beste Fabrikası’ koydukları projenin yeni yılda hayata geçeceğini söyledi.