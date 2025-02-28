Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde memuriyet görevinde bulunan Şair Haydar Dokuz’un dördüncü kitabı "İnsanız Diyorlar" yayınlandı.

1971 yılında Hatay’ın Hassa ilçesinde doğan Dokuz, ilkokul ve ortaokul öğrenimini Akbez beldesinde tamamladıktan sonra lise öğrenimini Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Aydınoğlu Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında devlet memuru olarak Trabzon’da göreve başlayan Dokuz, 2003 yılında Bingöl’e tayin oldu ve burada Açıköğretim Fakültesi ön lisans programını bitirdi. 2006 yılında Kütahya/Tavşanlı’ya, 2012 yılında ise Karaman/Kazımkarabekir’e tayin olan Dokuz, 2022 yılı itibarıyla Karaman merkezde görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan şairin; Senden Kaçmasın, Düşünüyorum, Oğul, İnsanız Diyorlar isemli eserleri yayımlandı.