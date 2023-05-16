’Geceme sen düştün’ kitabıyla şair Aydın Gürz; aşk, sevda, hasret, ayrılık ve zamana dair yeni şiirsel deneyimleriyle, gönlünde sevda olan okuyucularının yüreğine dokunmak ve tadına doyulmaz bir şiir şöleni sunmayı hedefledi. Kendisine ait sosyal medya hesaplarından on binlerce insanla duygularını paylaşan şairin hedefi, sadece seven yüreklere dokunmak. 224 sayfadan oluşan şiir kitabı, her dizesinde şairin kaleminin etkisiyle, okuyucuya binlerce sayfalık bir kitap etkisi oluştururken, duygusal bir yolculuk yaşatıyor ve kendi hayatından de kesitler sunuyor.