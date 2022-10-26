Şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Adana’nın Kozan ilçesinde sevenleriyle buluştu. Sahnede 67. yaşını kutlayan Ahmet Selçuk İlkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel bir marş bestesi hazırladığının da müjdesini verdi.

Şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Adana’nın Kozan ilçesinde sevenleriyle buluştu. Sahnede 67. yaşını kutlayan Ahmet Selçuk İlkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel bir marş bestesi hazırladığının da müjdesini verdi.

Şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, yerel bir gazetenin kuruluş yıl dönümü gecesinde Kozanlı hemşerileriyle bir araya geldi. Kozan’da düzenlenen gecede sahne alan Adanalı şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, 67. yaşını da sevenleriyle birlikte kutladı. İlkan, ilk kez doğduğu memleketinde doğum gününü kutlama imkanı bulunduğunu belirterek duygu dolu anlar yaşadığını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşına özel bir marş yazdığını da belirten Ahmet Selçuk İlkan, şiirleri ve bestelerini sevenleriyle paylaştı.

Gazete sahibi Ertan Şahin tarih ve kültür ve sanatın izlerini taşıyan antik bir kentte Şair ve Söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan’ı ağırlamanın gurunu yaşadıklarını ifade ederek geceye katılan misafirlere teşekkür etti.