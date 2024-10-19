Adana’nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde sanatçı Uğur Işılak ilçede sahne aldı. Işılak, sahnede sanata, vatana, bayrağa ve aileye vefa vurgusu yaptı.

Saimbeyli ilçesinin 104. yıldönümü kutlamaları ilçede gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar akşam mehteran takımı ile fener alayı yürüyüşünün ardından Uğur Işılak konseri ile son buldu.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Kaymakam Emre Açar ev sahiplindeki konsere Feke Belediye Başkanı ve yüzlerce davetli katıldı. Kum sanatçısı Tarkan Köylü’nün gösterimi ile başlayan konserde yerel sanatçılar büyük ilgili ile dinlendi.

Sanatçı Uğur Işılak, uzun bir aradan sonra Adana’da sahne almanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek sanata, vatana, bayrağa ve aileye vefa vurgusu yaparak şarkılarını seslendirdi. Türk bayrakları ile büyük bir coşku içinde geçen konserde Kaymakam Emre Açar ve Belediye Başkanı Mahmut Dal, sanatçı Işılak’a Saimbeyli’nin el dokuması kilimini hediye etti.