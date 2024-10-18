Adana’nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 140. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçede kurtuluşun 104. yıl dönümü nedeniyle etkinlikler yapıldı. Saimbeyli Kaymakam’ı Emre Açar, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ve daha bir çok kişinin katılımıyla elde bayraklarla yürüyüş yapıldı.

Daha sonra tören alınana geçildi. Alanda halkoyunu ve çeşitli gösteriler yapıldı. Tören alanında konuşan Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, “Vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun en büyük örneklerinden biri Saimbeyli ilçemizdir. Bize düşen görev ülkemize ve milletimize olan sevgimizi her daim canlı tutmaktır. Bugün ilçemiz için bir düğün bayramdır” dedi.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ise, "Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin geleceğini ve bağımsızlığını gelecek nesillere taşıyacağız. Bizler başarılı, gayretli azimli insanlar ile ilçemizi gelecek nesillere aktaracağız. Türk Bayraklarımız ile bezediğimiz ilçemiz ile bu zafer duygusunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin bir çok ilinden Saimbeyli’ye geldiklerini ifade eden Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kenan Yiğit, Saimbeyli’de verilen milli mücadelenin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardında Dal, tarafından Açar’a fahri hemşehrilik beratı verildi.