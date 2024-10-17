Saimbeyli’nin Düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle Şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı.

Milli Mücadele yıllarında ilçenin Ermeni ve Fransız işgalinden kurtuluş mücadelesinde bölgede görev yapan ve şehit olan Kaymakam Saim bey kabri başında meslektaşı ilçe Kaymakamı Emre Açar, Belediye Başkanı Mahmut Dal ve ilçe protokolü ile kabri başında anıldı.

Tören, Saimbeyli İlçe Müftüsü Niyazi Yılmaz’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Ardından şehit Saim Bey’in mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

Şehit meslektaşına saygı ile andıklarını ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne dikkat çeken Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, "Bugün burada, ilçemize adını veren şehidimiz Saim Bey’i anmak için toplandık. Şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Meslektaşım ve ilçemizin adını onurlandıran Şehit Kaymakam Saim Bey’i onların hatırasını yaşatmak ve milli birliğimizi güçlü tutmak için tüm şehitlerimizi fedakarlıkları ile dualarla yad ediyoruz” dedi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ise, "Şehit Kaymakam Saim Bey’in şahsında, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İlçemiz, onların fedakarlıkları sayesinde bugün özgürdür" şeklinde konuştu. Başkan Dal, ö Saim Bey adına ilçede bir anıt yapılacağını da duyurdu.

Anma programı, Kozan Asri Mezarlığı’ndaki Garnizon Şehitliği’nin ziyareti ile sona erdi.