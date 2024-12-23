Adana’nın Saimbeyli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda taşlar yola düşerken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

İlçeye bağlı ana ve ara yollarda aşırı yağıştan dolayı hasarlar meydana geldi. Saimbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, heyelan yaşanan yollarda güvenlik önlemi aldı. Saimbeyli Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Zabıta Amirliği ekipleri olay yerine hızlıca müdahale ederek, göçük alan bariyerlerle işaretlenmiş ve güvenlik önlemleri alınmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz. Yolun en kısa sürede temizlenerek trafiğe uygun hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Açıklamada heyelan bölgelerinde dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.