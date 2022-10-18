Adana’nın Saimbeyli ilçesinin Fransız işgalinden kurtuluşunun 102. yılı nedeniyle bayrak yürüyüşü yapıldı.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinin Fransız işgalinden kurtuluşunun 102. yılı nedeniyle bayrak yürüyüşü yapıldı.

18 Ekim 1920’de Yüzbaşı Doğan ve Kaymakam Saim Bey tarafından Fransız işgalinden kurtarılan ve adını 1922 yılında Kaymakam Saim Bey’in kahramanlık destanı ile alan ilçede kurtuluş etkinlikleri düzenlendi.

Saimbeyli Kaymakamı Emrah Özbek ile birlikte Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, Şehit Aileleri Derneği, Kuva-yi Milliye Mücahitleri Derneği, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla bayrak yürüyüşü yapıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Saimbeyli Şube Başkanı Vahap Şener, "18 Ekim Saimbeylimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları büyük bir coşkuyla ve bayrak yürüyüşüyle başladı. Bizlerde bu yürüyüşteki yerimizi gururla aldık. Bizlere bu gururu yaşatan tüm geçmişlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu kutlamaların coşkuyla yapılabilmesi için büyük çaba harcayan Kuvâ-yi Milliye Derneği Saimbeyli Şube Başkanı Oğuz Duran Aksoy başkanıma ve yurdun dört bir yanından gelerek coşkumuza ortak olan Kuvayı milliye derneklerine teşekkür ederiz” dedi.