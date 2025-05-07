Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baharın gelişi Hıdırellez şenlikleri ile kutlandı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’de de yer alan Hıdırellez bu yıl Saimbeyli ilçesinde kaymakamlık ile belediyenin ev sahipliğinde Obruk Şelalesi kamp alanında kutlandı. Kamp alanında düzenlenen sazlı sözlü şenlikte bahar ateşi yakılarak halaylar çekildi. Şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Yakılan bahar ateşinin üzerinden ilçe protokolü ve vatandaşlar atladı.

Şenlikte konuşan Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, "Saimbeyli’de ilk kez gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki yıllarda daha renkli bir bahar coşkusu hedefliyoruz. Anadolu’muzda tarihin derinliklerinden gelen kültür mirası. Bahar şenliğimizi bir arada kutluyoruz. Ülkemizin, vatanımızın birliği, beraberliğinin bol olmasını temenni ediyorum. Saimbeyli’yi kuzeyin parlayan yıldızı yapacağız. Bu güzel katılımlar bizlere güç veriyor" dedi.

Kaymakam Emre Açar Obruk ise, "Şelalemizde yaz boyu misafirlerimizi ağırlamak baharın gelişini birlik, beraberlik ile kutlamak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Halim Acun da ilçede düzenlenen bahar şenliği ile çok güzel bir doğa tatili yaşadıklarını kaydetti.