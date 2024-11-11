Adana’nın Saimbeyli ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü"nde 2 bin sedir ve çam fidanları toprakla buluştu.

"Milli Ağaçlandırma Günü" olan 11 Kasım’da Saimbeyli ilçesine bağlı Avcıpınar Mahallesinde İlçe Kaymakamı Emre Açar, Saimbeyli Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyanık’nda katılımıyla 2 bin fidan toprakla buluştu.

Açar, Saimbeyli’nin ormanı ile her mevsim ayrı bir doğal güzelliğe ev sahipliği yaptığını ifade ederek ormanların korunması gerektiğini söyledi.

Uyanık ise, "’11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde’ yeşil vatanımızın daha yeşil olması ve korunması için orman işletme müdürlüğü her zaman sahada. Ayrıcı ormanımız yerli ve milli teknoloji ile hem korunuyor" dedi.