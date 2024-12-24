Saimbeyli Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde yılbaşı öncesi ürünlerin gramajlarını, son kullanma tarihlerini ve fiyatları kontrol etti.

Belediye Başkanı Mahmut Dal’ın talimatıyla, zabıta amirliği ekipleri ilçedeki marketlerde yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirdi. Ekipler fiyat, son kullanma tarihi ve rayiç bedel titizlikle kontrol edildi.

Dal, yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığını ve ekonomik güvenliğini korumak için denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Yılbaşından sonra da fiyat ve kalite kontrolleri sürecek. Saimbeyli Belediyesi olarak, her zaman halkımızın yanındayız" dedi.