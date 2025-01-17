Adana’nin Saimbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Mahmut Dal, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatarak karne heyecanlarına anlam kattı.

Saimbeyli’de düzenlenen yarışma sonrasında, konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de ödüllerle mutlu oldu. Dal "Çocuklarımızın eğitim hayatlarına destek olmak ve onları motive etmek amacıyla böyle bir organizasyonu hayata geçirirken, etkinlikteki coşku ve mutluluk görülmeye değerdi. Saimbeyli Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız. Karnelerini de dağıttık ufak bir araya girdiler çocuklarımızın başarıları daim olsun" dedi.

Karne heyecanına Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ve bürokratlar katıldı.