Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında üreticilere her alanda desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir’e bağlı Şahyar Mahallesi’nde 3 bin 500 dekar sahanın kapalı sistemle sulamaya çevrilmesini sağladı. Projeyle hem su tasarrufu sağlanacak hem de sulamanın daha etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacak.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında üreticilere her alanda desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir’e bağlı Şahyar Mahallesi’nde 3 bin 500 dekar sahanın kapalı sistemle sulamaya çevrilmesini sağladı. Projeyle hem su tasarrufu sağlanacak hem de sulamanın daha etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacak.

2022 yılında 70 milyonluk bütçeyi kırsal kalkınma için ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde, Başkan Cengiz Ergün’ün 2023 yılı için 122 milyonluk dev bütçe müjdesinin ardından çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Üreticilere desteklerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir’e bağlı Şahyar Mahallesi’nde de hazırladığı projeyle 3 bin 500 dekar sahanın kapalı sistemle sulamaya çevrilmesini sağladı. Önemli bir kısmı Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen yaklaşık 2 milyon liralık yatırımla hem su tasarrufu sağlanacak hem de sulamanın daha etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş, Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Sulama Kooperatifi Başkanları ve Mahalle Muhtarları ile birlikte bölgeye giderek sulama tesisini yerinde inceledi.

“Kırsalın önemini biliyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmaya sağladığı destekleri anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Başkan Bey geçen sene kırsal kalkınmaya rekor bir bütçe ayırdı. Bu sene katlanarak 122 milyon olarak açıklandı ama bu hızla gidersek daha da artacak. Geçen sene kooperatiflere 40 bin metre boru dağıtımı yapmıştık, sondaj desteklerimiz oldu. Depolar yaptık. Kooperatifler bizim için önemli. Bu kadar kuraklığın olduğu dönemde artık kapalı sistem sulama olmazsa olmazımız. Başkan Bey’in de çok önem verdiği projelerin başında sulama projeleri geliyor. Özellikle de kapalı sisteme geçilmesi noktasında talimatları var. Daire Başkanımız da yeni projelerini hazırlıyor. Zafer Kalkınma Ajansı ile ortak bir projemiz var. Kırkağaç bölgesinde bir alanı kapalı sulamaya açacağız. Onun haricinde de projelerimiz var. Kooperatiflerimizden de talepleri almaya devam ediyoruz. 1000 ton gübre desteğimiz var. 13 milyonluk bir yatırım. Önümüzdeki hafta dağıtımlarına başlanacak. Sonrasında 500 tane damızlık koç geliyor. Geçen sene nasıl her ay, her hafta bir hizmetimiz olduysa bu sene de katlanarak devam edecek. Burada sizlerle beraber olmaktan da memnunuz. Kırsalın önemini biliyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde. Başkanımızın da talimatlarıyla daha da artacak” ifadelerini kullandı.

“Devasa yatırımlar yapılıyor”

Toygar Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Emin Dönmez ise, “Çok güzel bir yatırım. Gerçekten Büyükşehir’den, Cengiz Başkanımız Başkan oldu olalı çok büyük yatırımlar alıyoruz. Kendilerine ve Ali Başkana, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Bey’e ve bütün ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten devasa yatırımlar yapılıyor. Hizmetlerin ve başarıların devamını bekliyoruz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yapılan hizmetlerden memnunuz”

Şahyar Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Kıymık da, “Tüm ortaklarım ve kendi adıma öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Bey’e, Ali Bey’e, Yılmaz Bey’e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir havuz sistemimiz yapıldı. Boruları döşendi. Yapılan hizmetlerden memnunuz” dedi.

“Allah bin kere razı olsun”

Şahyar Mahalle Muhtarı Ramazan Bayram da Başkan Ergün’e teşekkür etti. Muhtar Bayram, “Allah razı olsun Cengiz Başkanımızdan. Bu yatırımlar küçük değil. Bizleri ne kadar mutlu ettiğini Cengiz Başkanım toplantısında gördü. Şu yatırımlar inanılmaz şekilde bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, Allah bin kere razı olsun” diye konuştu.

“Bu duyarlılığı gösterdiği için çok teşekkür ediyorum”

Alaşehir Ziraat Odası ve MHP Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk ise, “Aslında çok söylenecek şey var. Cengiz Başkana sizlerin nezdinde çok teşekkür ediyorum. Cengiz Başkan’ın genel yaptığı hizmetler saymakla bitmez. Bunu hepimiz biliyoruz. Benim Ziraat Odası Başkanlığı kimliğim de var. Suyla alakalı yaptığı bu hizmet benim için çok çok değerli. Küresel ısınmadan dolayı iklim değişikliği oluyor. Hakikaten tarım yapacaksak su illaki olmalı. Cengiz Başkan’a da bunları düşünerek bu duyarlılığı gösterdiğinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Sulama tesislerine ciddi yatırımlar yapıyoruz”

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise proje ile ilgili teknik bilgiler aktardı. Daire Başkanı Yılmaz Usta, “Alaşehir Şahyar Mahallesi’nde var olan açık sistem bir eski sulama tesisi vardı. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık olan bu dönemde, su tasarruflu olmamız gereken bir kaynak. Biz de bu bilinçle, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ve önderliğinde sulama tesislerine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Hem kendimiz sulama tesisleri inşa ederek üreticilerimize sadece enerji maliyetiyle sulama hizmeti veriyoruz. Hem de sulama kooperatiflerimize destek olarak da sulamayla ilgili çalışmalarımız yürütüyoruz. Şahyar Sulama Kooperatifi de yaklaşık 3 bin 500 dekar araziye sulama hizmeti veriyor ve bu suyu tamamen açık kanallarla iletiyordu. Burada da ciddi anlamda iletim kayıpları oluşuyordu. Kooperatifimizin bize başvurusundan sonra incelmelerimizi yaptık. 700 bin lirayı geçen maliyetle 300 tonluk deposunu inşa ettik Büyükşehir Belediyesi olarak. Araziye suyun iletilmesi için muhtelif çaplarda bin 500 metreden fazla sulama borularını da temin ettik” dedi.

“Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun”

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Bu desteğin dışında Alaşehir’de faaliyet gösteren özel bir firma bize ulaşarak sulamaya ve su tasarrufuna yönelik bir finansmanı olduğunu ve bunu kullanmak için bize yardımcı olmamızı talep ettiğinde, yine Şahyar mahallesinin diğer bölgesindeki sondajına yönlendirdik. Projesini biz hazırladık, teknik desteğini verdik. Firma malzemeyi tedarik etti. 470 bin liralık bir bütçede o projede kullanıldı. Kooperatif de hem bizim aldığımız borularda hem depoda hem de diğer firmanın sağladığı destekte işçiliğini, bağlantı ek parçalarını sağladı. Yerel yönetimle ve kooperatif ortaklığıyla bölgede 3 bin 500 dekar sahanın tamamıyla kapalı sistemle sulamaya çevrilmesi sağlanmış oldu. Su tasarrufu sağlanmış oldu. Sulama hizmetinin daha etkin ve verimli yürütülmesi sağlanmış oldu. Toplamına baktığımız burada 2 milyon lirayı geçen bir yatırım yapılmış oldu. Bu yatırımın önemli bir kısmı Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatife desteği olarak sunulmuş oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 100-300 ton arasında depolama kapasitesine sahip 7 adet sulama havuzu ve deposu inşaatını tamamladık. Bu depolardan 3 adedi kooperatiflerimize katkı olarak sulama tesislerine ilave olarak yapılmıştır. Diğerleri mahallelerimizde üreticilerin taral ve tanker doldurmaları amaçlı olarak yapılmış ve ortak kullanıma sunuldu” ifadelerini kullandı.