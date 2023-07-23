Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın orta saha oyuncusu Şahverdi Çetin, "Biz play-offları yakalamak istiyoruz. Umarım çıkmaya da oynarız" dedi.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Abant mevkiinde bulunan bir otelde kampa girdi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekip, günde çift antrenmanla Bolu kampında güç depoluyor. Teknik Direktör Serhat Gülpınar yönetiminde antrenmanlarını sürdüren ay sonuna kadar Bolu’da çalışmalarını sürdürecek. Ankara Keçiörengücü, Bolu kampına günde çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

"Biz play-offları yakalamak istiyoruz"

Hollanda’dan gelen takımın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Şahverdi Çetin, "Kamp şu an iyi geçiyor, iyi çalışıyoruz. Yaklaşık bir hafta 8 gün iyi çalıştık. İki gün ara vardı. İkinci kampa başladık. Sekiz gün daha umarım iyi çalışırız. Türkiye güzel. O yüzden yine geri döndüm. Ben de ondan önce Ankaragücü’nde oynadım. Ankara’yı seviyorum. Ortam çok iyi. İyi anlaşıyoruz. Takımda aile havası var. Sürekli yemeklerden sonra bahçede oturuyoruz. Keyifli vakit geçiriyoruz takımla birlikte. Biz play-offları yakalamak istiyoruz. Umarım çıkmaya da oynarız. Takım iyi, iyi çalışıyoruz. Hedeflerimiz bu yönde" dedi.