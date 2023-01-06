Hayata geçirilen projelerde hedeflerinin, küçük ölçekli üreticilerin artan girdi maliyetlerine ve tarımın zor şartlarına karşı onların yanında olmak olduğunu söyleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, önceki yıllarda yapılan projeleri, 2023 yılında bir adım daha ileriye götürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi olarak 2022 yılında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden bitkisel üretim yapanlara, balıkçılardan arıcılara kadar tarımın tüm sektörlerinde küçük ölçekli işletmeleri desteklediklerini söyleyen Şahutoğlu, 2023 yılında da bu desteklerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Bitkisel üretimde alıç, ceviz, badem fidanı ve pasiflora ile adaçayı gibi fide destekleri yaptıklarını hatırlatan Şahutoğlu, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine ise artan girdi maliyetlerinin zorlaması sebebiyle, en büyük girdi maliyeti olan yem desteğinde bulunduklarını söyledi. Şahutoğlu, birliğe kayıtlı ve 10 tanenin altında hayvanı olan üreticilere, yüzde 50 hibe ile 800 kilogram Mısır Flake yem desteği verdiklerini de ifade etti.

‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesinde elde edilen verilerin, projenin doğru ve sürdürülebilir olduğunu gösterdiğini belirten Şahutoğlu, “Bu projemize 2020 yılında başlamıştık. 60 üreticimize 1500 küçükbaş hayvan desteğinde bulunmuştuk ve 2021’de de 1500 hayvanı satın alıp 60 yetiştiricimize vermiştik. 2022’de bizi mutlu eden, aynı zamanda da projemizin doğru ve sürdürülebilir olduğunu gösteren, 2020 ve 2021 yılında vermiş olduğumuz hayvanların yavrularını toplayarak, 2022 yılındaki yeni 60 yetiştiricimize dağıtmamız oldu. Bu da şunu gösteriyor ki, 2022 yılında projenin ilk ayağını tamamlamış olduk. 2023’te ise, 2022’de topladığımız hayvanın iki katı daha fazla hayvanı üreticilerimizden temin edeceğiz. Böylece Büyükşehir Belediyesi’ne hem proje yükü anlamında daha az gider olmuş olacak, hem de bu yıl vereceklerimizi yetiştiricilerle buluşturarak projenin kendi içerisinde sürdürülebilirliği sağlanmış olacak” diye konuştu.

‘Kazanç’ projesi ile de 50 üreticiye 100’er adet kaz desteğinde bulunduklarını dile getiren Şahutoğlu, “Bu üreticilerimize aynı zamanda yem desteğinde de bulunmuştuk. Kendileri bu kazları ideal kesim boyutuna getirene kadar beslediler ve kooperatif aracılığı ile bunları satarak, hem kendi ekonomilerine hem de il ekonomisine kazanç sağlamış oldular” dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak kooperatifçiliğin gelişmesine de önem verdiklerini söyleyen Şahutoğlu, bunu yaparken de kooperatif ortaklarının kendi yetiştirmiş oldukları ürünlerin katma değere dönüşmesi açısından, onlara makine ve ekipman desteğinde bulunduklarını kaydetti. Şahutoğlu, “Erik boylama makinesi, badem soyma makinesi, ceviz soyma makinesi, muz dal parçalama makinesi gibi tarımsal alet ve ekipmanları, kooperatiflerimizle buluşturup onların üyelerinin kullanımına sunuyoruz. Böylece kooperatif ortaklarının üretmiş olduğu ürünler, daha katma değerli ve daha fazla kazanç olarak kendilerine geri dönüyor. Bu bağlamda atalık tohumu desteklemeye devam ediyoruz. Geçmiş yıllarda nohut ve buğday ile başlamıştık. Buğdayda özellikle 13 mahalle ile başlamıştık, 13 üreticimiz vardı. Şimdi ise 13 ayrı mahallede, 50’nin üzerinde üreticimiz var. Atalık tohumu yaymaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilen tüm projelerin bölgeye ve coğrafi koşullara uygun şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Şahutoğlu, “Projelerimiz için önce üreticilerimizin bir talebi oluyor. Bizim geliştirdiğimiz ve üreticimizin talepleri doğrultusunda eğer uygun ise, oraya özgü çeşitli fidan soğan desteklerinde bulunuyoruz” dedi. Suyun olduğu her bölgede tarımın daha da arttığına ve geliştiğine dikkat çeken Şahutoğlu, “Buna yönelik olarak sulama borusu desteğinde bulunuyoruz. Bu desteği 2023 yılında da artıracağız. Bu yıl içinde 100 kilometre sulama borusu dağıtmayı planlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal projeleri gerçekleştirirken hedefimiz, küçük ölçekli üreticilerimizin artan girdi maliyetlerini azaltmak ve aynı zamanda tarımın zor şartlarında onların yanında olmak” diye konuştu.