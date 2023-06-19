Tarımda alternatif ürün oluşturulması ve kapama alıç bahçelerinin sayısını artırarak alıç yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasının yanı sıra yüksek verim ve kaliteli meyveler elde ederek üreticilerin gelir seviyelerini de yükseltmeyi hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilere alıç fidanı dağıtımına başladı. Silifke, Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Tarsus ilçelerinde dağıtımı yapılan, yüzde 50 hibeli olarak her üretici için 1 dekar alana 30 adet verilen alıç fidanları Akdeniz, Aydıncık, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mezitli ilçelerinde de üreticilerle buluşturulacak.

Mersin’in tarımına ve ürün çeşitliliğine destek vermek için önemli projeler hayata geçirdiklerini belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Aynı zamanda alternatif tarım ürünlerini oluşturmak ve kapama alıç bahçe sayısını arttırarak alıç fidanı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istiyoruz. Üreticilerimizin gelirlerini arttırmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu projemizle beraber yüzde 50 hibeli, toplamda 11 ilçe, 107 mahallede, 181 üreticimize toplam 5 bin 254 alıç fidanı dağıtımını bugün Silifke’de başlattık. Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda üreticilerimizi desteklemeye, onların girdi maliyetlerini azaltıcı ve de yüksek verimli ürün elde etmelerini sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Alıç fidanı dağıtımındaki amacın, kentte yapılan tarım ürün desenini geliştirmek ve tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak olduğunu kaydeden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürlüğü Personeli Hasan Özdemir, “Alıç fidanları dikimi projesiyle birlikte, kullanılamayan atıl alanlardaki sahalara da fidan dikimi yapıp, üretimini aktif hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Üreticilerin, alıç fidanlarından kuru ve yaş olmak üzere farklı şekillerde faydalanmasının yanı sıra, yaprak ve çiçeklerini de kurutularak tıbbi ve aromatik bitkiler olarak satılabileceğini söyleyen Özdemir, “Bu maksatla, alıç fidanlarının geniş çaplı bir pazarlama imkanı sunması, üreticilerimizin gelir seviyelerinin de yükselmesine yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Gedik Pınarı Mahallesi’nde yaşayan Ender Bocut, emekli olduktan sonra tarımla ilgilenmeye başladığını belirterek, “3-4 dönüm yerim vardı. Oraya alıç fidanı dikip devlete, millete katkıda bulunmaya çalışıyoruz” diye belirtti.

Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma verdiği destekleri değerlendiren Bocut, “Alıç fidanı, buğday, nohut; bu konularda Büyükşehir Belediyesi çok güzel yardımcı oluyor. Olması gerektiği gibi her türlü köylünün, milletin yanında. Gayet memnunuz. Bu konuda köylüye, millete destek olduğu için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz bunları daha önce hiç görmedik. Bu şekilde bize bir destek yapılmadı. Buğday desteğinden de faydalanıyoruz. Her türlü imkanları bize sunuyor” diye konuştu.

Bocut, alıç fidanını bölgesine uygun olduğunu bildiği için tercih ettiğini söyleyerek, “Getirisinin fazla olduğunu daha önce başka yerlerde dikenlerden görüyoruz. Benim bunu tercih etme sebebim; bölgem yüksek rakımlı, yaylalık kesim olduğu için oralarda verim yüksek oluyor” diye belirtti.

Tosmurlu Mahalle Muhtarı Muhammet Kır, “Mahallemiz adına alıyoruz, farklı farklı mahalleler de alıyor. Bunun için değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlar deneme amaçlı bunu alacak, deneyecek. İleride inşallah verimi iyi olursa daha da iyi alım sağlayacağız” dedi. Mahallesinin genel geçim kaynağının zeytin ve keçi boynuzu üretimi olduğunu aktaran Kır, “Alıçın getirisinin yüksek olduğunu biliyoruz. Vatandaşlar deneyecekler, yapacaklar. İyi bir verim alınırsa süreklilik sağlanır” ifadelerini kullandı.

Piyasada satılan alıç değerinin çok altında bir maliyetle alım yaptıklarını söyleyen Mezitli Kuzucubelen Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Yıldırım, “Büyükşehir’e alıç talebini ileten herkesin talebi karşılandı. Bu anlamda iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. İki yıl önceki proje ile fidan diken üreticiler bugün mahsul almaya başladılar. Daha önce pazardan alıç alırken artık almayıp, kendi ürettikleri alıçları yiyorlar. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Daha önce Büyükşehir Belediyesi’nin ceviz dağıtımı projesinden faydalandığını bu kez de alıç fidanı projesinden faydalanmak için başvurduğunu söyleyen üretici Hüdaver Yalçın, “Alıç fidanı, katma değeri yüksek olan tıbbi bir ürün. Büyükşehir’in bu projesiyle üreticilerin, hem ekonomik yönden uygun fidan almaları sağlanıyor hem de bu sayede daha çok alana ürün ekimini gerçekleştirmiş oluyor. Böylelikle, ekonomiye daha çok katkı sağlanıyor” şeklinde konuştu.

Dikim yapıldıktan sonra 2 ya da 3 yıl içerisinde meyve veren alıç fidanının verimi 5. yıldan itibaren artarak sürüyor. Alıç; yaş ve kuru meyve olarak satışa sunulduğu gibi, kurutulmuş alıç çiçeği olarak da satışa sunulduğu için çok yönlü pazarlama imkânı bulunuyor. Verime geçmiş bir sarı belen alıç fidanı tarlada ağaç başı 15-25 kg meyve verebilir.