Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve il protokolü üniversiteli gençlerle sahur programında biraraya geldi.

Müceldili konağında düzenlenen sahur programına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ile üniversiteli gençler katıldı. Sahur programında öğrenciler sorunlarını dile getirme fırsatı da buldular.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bugün Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Bölge Üniversiteleri Koordinasyon Toplantısı’na katılacak.