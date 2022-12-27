Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvalı Mahallesi’nde çalışma yapıldı. Eskişehir Ağır Ceza İlamat Bürosu tarafından ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan aranan H.B. isimli şahıs, teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilerek gözaltına alındı.

Eskişehir’de resmi evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle aranması bulunan şüpheli yakalandı.

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