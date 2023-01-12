Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, müşterisinden gelen parayı sahte zannetti. Banka görevlilerinin incelemesiyle paranın sahte olmadığı, baskı hatası olduğu anlaşıldı.

İlçeye bağlı Yeni Ömerli Mahallesi Langen Bulvarı üzerinde elektrik - elektronik tamirciliği yapan Ramazan Öztürk , müşterisinden aldığı 200 TL’lik bir banknottan şüphelendi. Öztürk, parayı bankaya götürdüğünde, banka yetkiliklerinin incelemesinden sonra paranı hatalı basım olduğunu öğrendi.

Yaşadığı olayla ilgili bilgi veren Ramazan Öztürk, “Bir müşterimden aldığımı tahmin ettiğim paradan şüphelendim. Elimdeki 200 TL’lik banknotu bankaya götürdüm. Sahte olup olmadığını sorduk. Banka yetkilileri paranın sahte değil, hatalı olduğunu söyledi. Hatalı para koleksiyonu olan kişilerin ilgisini çekti” dedi.