Sahte site yapıp linkini paylaşarak vatandaşların sosyal medya hesabını ele geçiren ve dolandırıcılık yaparak 121 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekeye İzmir merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte site yapıp linkini paylaşarak vatandaşların sosyal medya hesabını ele geçiren ve dolandırıcılık yaparak 121 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekeye İzmir merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte site tasarlayarak vatandaşları kandıran ve sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa (forex) yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunan şebekeyi tespit etti. 15 Kasım günü şebekeye İzmir merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştiren ekipler, tespit edilen 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemini araştıran polis ekipleri, sosyal medya hesaplarında ekli kişilerin güvenini sağlayarak kendileri ile iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadi ile yatırım danışmanlığı ücreti adı altında ücret talep ettikleri ve sonrasında yüksek meblağlarda para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenlendiğini belirledi.

Adalet Bakanlığının sahte sitesini tasarlamışlar

Öte yandan çalışmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kazandıkları paraları alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında para aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına müşteki şahıslara sahte olarak düzenlenmiş üzerinde Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resminin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek, İzmir’de 15 vatandaşı 401 bin 964 lira, ülke genelinde ise 121 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdıklarını ortaya çıkardı.

Bir önceki operasyonun devamı niteliğinde

Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 16 Eylül günü yine benzer bir dolandırıcılık olayına gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda şebekeyi tespit ettikleri öğrenildi.

5 tutuklama

Dolandırıcılık operasyonunun ikinci dalgasında, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 19’u adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.