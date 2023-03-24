Aydın’ın Nazilli ilçesinde sahte sikke üretimi yaptığı tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, 22 adet çeşitli dönemlere ait sikkeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Hamidiye Mahallesi’nde 3 şüpheli şahsın sahte sikke üretimi yaptığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şüphelileri metruk bir binada üretim yaparken suçüstü yakaladı. Yapılan aramada 22 adet Roma, Bizans ve Frig dönemine ait sikke, 4 kalıp antimon maddesinden yapılmış sahte sikke, 1 adet sikke yapımında kullanılan oksijen kaynağı, 1 adet baskı kalıbı, balyoz, çekiç, pense ve cımbız ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.