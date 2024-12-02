Gaziantep’te internet sitelerinde beyaz eşya satış ilanları vermek suretiyle vatandaşları dolandıran 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, internet sitelerinde beyaz eşya satış ilanları vermek suretiyle vatandaşları dolandıran S.G. ve M.S.İ. isimli 2 şüpheli şahıs operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçen dijital materyallere ise el konuldu.

Yakalanan şüpheli şahıslardan M.S.İ. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.G. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.