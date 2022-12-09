Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; sahte satılık araç ilanı düzenleyerek vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL dolandıran şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; sahte satılık araç ilanı düzenleyerek vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL dolandıran şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; internet ortamında satış yapan ilan sayfalarında araç satacağım bahanesiyle sahte satılık araç ilan düzenleyerek Kayseri’de Y.A.’yı 441 bin TL, H.Ş.’yi ise 340 bin TL olmak üzere toplamda 781 bin TL dolandıran V.K.’nin (23) yakalanması için Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Adana’da olduğu tespit edilen V.K., ekiplerce yakalanarak Kayseri’ye getirildi. ’Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alınan V.K., işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince; internetten ilana konulan araç sahiplerini arayıp, aracı satın alıp başka birine devredeceğini söyleyip dolandırıcılık yapan şahıslara itibar edilmemesi, dikkatli olunması ve araç satışlarında satış bedelinin noterde mutlaka araç sahibinin hesabına yatırılması konularında dikkatli olunması uyarısı yapıldı.