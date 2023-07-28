Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yapılan kontrolde motosikletin plakasının sahte olduğu, motosiklet sürücünün ehliyetinin de yetersiz olduğu belirlendi. Sürücüye 28 bin 430 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Yayla Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hanifi Kalın’ın kullandığı 07 ACL 927 plakalı hafif ticari araç ile Halil Erarslan’ın kullandığı 07 YKC 39 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan sorgulamada motosikletin üzerindeki plakanın sahte olduğu, motosikletin gerçek plakasının 07 ADB 840 olduğu, ayrıca motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi.

Motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyet ve sahte plakadan 24 bin 366 TL, motosiklet sahibine ise sürücü belgesi yetersiz kişiye araç kullandırmaktan 4 bin 64 TL olmak üzere toplam 28 bin 430 TL para cezası uygulandı.