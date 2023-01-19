Samsun’da yabancı plakalı otomobile sahte Türk plakası takan şahıslar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin(KGYS) ikiz plaka uyarısı üzerine bir kişi sahte plak taktıkları araçta birlikte yakalandı.

Samsun’da yabancı plakalı otomobile sahte Türk plakası takan şahıslar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin(KGYS) ikiz plaka uyarısı üzerine bir kişi sahte plak taktıkları araçta birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesinde KGYS üzerinde 38 plaka takılı olan Mercedes marka otomobiline ikiz plaka uyarısı yaptı. Polis ekipleri bunun üzerine kentte alarma geçti ve söz konusu aracı yakalamak için çalışma başlattı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu söz konusu 38 plakalı otomobili Kalkancı Mahallesi’nde yakaladı. Yapılan araştırma sonucu söz konusu aracın Bulgaristan ülkesinden Türkiye’ye giriş yaptığı ve üzerinde ele geçen 38 sayılı plakanın ise Çarşamba ilçesinde aynı renk ve model başka bir araca ait ikiz plaka olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.E.A.(25), Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Y.E.B., "resmi belgede sahtecilik" suçundan bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.