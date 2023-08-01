Şanlıurfa’da nakliyecilik adı altında dolandırıcılık yaparak Hatay İskenderun Limanı’ndan sahte plaka ve ruhsatla 27 ton pamuk çalan 2’si organizatör 6 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılardan organizatör olduğu bildirilen 2 şüphelinin, daha önce de aynı yöntemlerle pamuk, iplik, pimapen, tarım ilacı ve gübre gibi birçok ürün ile vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, suçu önleme ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Şanlıurfa’da nakliyecilik adı altında sahte plaka ve ruhsatla bir tır ile 27 ton pamuk çalan zanlıların yakalanması çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Hatay İskenderun Limanı’ndan piyasa değeri 2 milyon TL olan İ.B. isimli şahsa ait 27 ton işlenmiş pamuk balyalarını tıra yükleyen zanlıların yakalanması için harekete geçti. Ekipler, Kahramanmaraş iline gitmesi gereken tırın, Şanlıurfa’ya götürüldüğünü tespit etti. Ekipler, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yamaçaltı Mahallesinde park halindeki tır kasasının içerisinde pamuk balyalarına el koydu. Devam eden operasyonda 2’si organizatör 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 organizatörün daha önce de aynı yöntemlerle pamuk, iplik, pimapen, tarım ilacı ve gübre gibi birçok ürün ile vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.