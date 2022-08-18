Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sahte para operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sahte para operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, “Salı Pazarı” olarak bilinen semt pazarında ve çevresinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen Ş.A.’nın (33) üzerinden 38 adet sahte 100 TL’lik banknot, 12 adet yeşil reçeteye tabi ilaç ile 1,7 gram esrar ele geçirildi. Ş.A ile yapılan mülakatta sahte paraları M.K.’dan (41) aldığını bildirmesi üzerine M.K. da polis ekiplerince yakalandı.

Konu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve meydana gelen parada sahtecilik olayı ile ilgili görüntüler incelendiğinde, görüntülerde ki şahsın M.K’nın oğlu suça sürüklenen çocuk Ö.K. (17) olduğu, her iki olayda da paraların aynı seri numaralı olduğu anlaşılarak 3 şüpheli ile ilgili tahkikat başlatıldı.

İşlemler tamamlandıktan sonra M.K. ve Ö.K. serbest bırakılırken, Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.