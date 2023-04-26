Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim KOM Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 89 adet sahte 50 TL’lik banknot ele geçirilirken, konu ile ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim KOM Büro Amirliği tarafından ’parada sahtecilik suçu’ ile ilgili olarak çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 89 adet 50 TL’lik sahte banknot ele geçiren ekipler konu ile ilgili H.Ç. ve V.Ö. isimli şahısları da kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.