Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir’den gelen ve sahte marka düzenlemesiyle vatandaşları dolandırmaya çalışan bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, İzmir’den 6 araçla Isparta’ya gelen 7 şüphelinin, Çin malı düşük maliyetli ağaç kesme motorlarına ve kırıcılara (hilti) ünlü markalar olan STIHL ve BOSCH etiketleri yapıştırarak sahte faturalar düzenledikleri tespit edildi. Şüphelilerin, ilçe ve köylerde bu ürünleri yüksek fiyatlarla satarak vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları öğrenildi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT), şüphelilerin kullandığı araçların plakalarını belirleyerek takibe aldı. Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli bir şekilde düzenlenen operasyonla, şüphelilerden M.B., A.Ö., E.Ö., F.Ö., H.H., A.B. ve M.A. olmak üzere toplam 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda, sahte markalarla düzenlenmiş 45 adet ağaç kesme motoru ve 3 adet kırıcı ele geçirilerek malzemelere el konuldu.

Vatandaşların dolandırılmasının önüne geçen operasyon, kamuoyunda büyük takdir toplarken, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın güvenliği ve huzuru için çalışmaların aralıksız süreceği vurgulandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.