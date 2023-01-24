Kimlik bilgilerini kopyaladıkları vatandaşlar üzerinden kredi çeken ve alışveriş yapan şebeke, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu çökertildi.

Kimlik bilgilerini kopyaladıkları vatandaşlar üzerinden kredi çeken ve alışveriş yapan şebeke, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu çökertildi.

Alınan bilgilere göre, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ikamet eden H.B. isimli vatandaş, banka tarafından kendisine gelen telefonla bilgisi olmadan adına kredi çekildiğini öğrendi. Kendisinin kredi talebinin olmadığını bir yanlışlık olabileceğini banka yetkililerine bildiren H.B. vakit kaybetmeden Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayın ardından İstanbul ili Maltepe ilçesinde bir alışveriş mağazasında kredili ve senetli alışveriş yapmak isteyen Murat D. ve Sidar Ö. isimli iki kişinin mağaza yetkililerine alışveriş işlemleri için verdikleri nüfus cüzdanının sahte olduğu anlaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri şüpheliler hakkında inceleme başlatıp, gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takip sonrası olayla ilgili Murat D., Sidar Ö. ve Ömer D.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramasında Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunan H.B. isimli mağdur adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkması üzerine şüpheliler soruşturmanın açıldığı Saray ilçesine getirilerek, asayiş büro ekiplerine teslim edildi. Yapılan soruşturmada hırsızlık, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik gibi birçok suçtan kaydı bulunan dolandırıcıların H.B., Ö.T. ile birlikte çok sayıda vatandaşı aynı yöntemle dolandırdığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Saray Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Murat D., Sidar Ö. ve Ömer D. isimli 3 zanlı Tekirdağ Cezaevine gönderildi.